США объявили о начале вывода войск из Сирии — шаг, который на протяжении долгого времени грозился предпринять президент США Дональд Трамп.



«Мы победили ИГИЛ (ДАЕШ) в Сирии», — написал в среду Трамп у себя в Twitter, отметив, что это было единственной причиной нахождения там войск США во время его президентства.



После этого последовало и заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, в котором она сообщила, что США начали возвращение войск домой по мере перехода «к новой фазе кампании». Она уточнила, что победа над ДАЕШ не означает, что коалиция во главе с США прекратит свое существование и военную кампанию там.



Официальный представитель Пентагона Дана Уайт завила РИА Новости, что коалиция освободила территорию, удерживаемую ДАЕШ, но кампания против ДАЕШ не закончена. Куда будут переправлены американские военные пока неизвестно, Уайт отказалась сообщить детали, связанные с выводом, объяснив это соображениями безопасности.