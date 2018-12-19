США рассматривают вопрос о полном выводе войск из Сирии — Reuters

США рассматривают вопрос о полном выводе войск из Сирии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники из Белого дома.

Решение, если оно будет подтверждено, противоречит предположению о долгосрочном военном присутствии США в Сирии, за что ранее выступали министр обороны США Джим Маттис и другие должностные лица.

Заявление было сделано через неделю после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что Анкара готова начать операцию на севере Сирии против сирийской ветви террористической группы PKK — «Отрядов народной самообороны» (YPG).

Нахождение YPG в северной Сирии уже давно является предметом напряженных споров между Анкарой и Вашингтоном. Турция настаивает на том, чтобы находящиеся в городе бойцы YPG ушли из региона.

В июне Турция и США договорились о так называемой дорожной карте по Манбиджу, которая была согласована военными двух стран на переговорах в Штутгарте.

Манбидж и регионы восточнее реки Евфрат контролируются поддерживаемым США альянсом «Сирийские демократические силы» (SDF), костяк которых составляют террористы YPG.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.