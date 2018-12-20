Минюст США обвинил хакеров из Китая в атаках на лаборатории НАСА, сети минэнерго и ВМС

Обвиняемые в Штатах хакеры из Китая атаковали лаборатории НАСА, компьютерные сети министерства энергетики и ВМС США, сообщило в четверг министерство юстиции США.



Двое граждан Китая обвиняются в совершении атак с целью хищения информации в отношении десятков компаний в США и еще 11 странах. В Вашингтоне утверждают, что обвиняемые действовали в интересах разведки и правительства Китая.



Как сообщил на брифинге в связи с выдвижением обвинений прокурор южного округа Нью-Йорка Джеф Берман, где возбуждено дело против обвиняемых, целями их атак также стали компании и правительственные органы, в том числе «лаборатории НАСА, министерство энергетики и ВМС США». В результате атак, по его словам, в распоряжении хакеров оказались личные данные более 100 тысяч сотрудников ВМС.



Он назвал масштаб атак «шокирующим». Жертвами действий хакеров стали 45 компаний и учреждений в США, а также в Бразилии, Канаде, Франции, Финляндии, Германии, Индии, Японии, Швеции, Швейцарии, ОАЭ и Великобритании.



Как сообщил на брифинге в министерстве юстиции глава ФБР Крис Рэй, обвиняемые являются членами группы Apt10, действующей в рамках министерства внутренней безопасности Китая.