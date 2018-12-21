Казахстан и Узбекистан введут центральноазиатский «шенген» в феврале

Казахстан и Узбекистан планируют запустить общую Silk visa в начале будущего года, сообщает МИА «Казинформ».

Как сказал журналистам и.о. первого заместителя председателя Госкомтуризма Узбекистана Улугбек Касымходжаев, центральноазиатский вариант «шенгена» заработает в феврале 2019 года.

По его словам, виза вводится для совместного привлечения иностранных туристов в Центральноазиатский регион и популяризации этого маршрута в целом.

Проект Silk visa прошел все согласования в ведомствах двух стран, сказал Касымходжаев.

По словам чиновника, к совместной визе проявляют интерес Кыргызстан и Таджикистан. При этом казахстанская сторона также планирует подключить к этому проекту Азербайджан и Турцию.

Ранее председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Казахстана Дарига Назарбаева предложила Узбекистану создать по аналогии «шенгена» центральноазиатский вариант Silk visa в целях привлечения туристов в регион.