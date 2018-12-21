Лондонский аэропорт Гатвик вновь открыл ВПП после перебоев в работе из-за дронов

Лондонский аэропорт Гатвик, закрытый после появления двух беспилотников в четверг, вновь открыл взлетно-посадочную полосу, в ближайшее время ожидается прибытие и вылет нескольких рейсов, сообщается на сайте аэропорта.



«Взлетно-посадочная полоса Гатвика в настоящее время доступна (для полетов), планируется небольшое число посадок и взлетов», — говорится в заявлении.



Оператор воздушного пространства «Евроконтрол», авиакомпании Easyjet и British Airways подтвердили открытие полосы. Как сообщает газета Guardian, в пятницу аэропорт намерен принять и отправить около 700 рейсов, 140 отменены.



В ночь на четверг все полеты в аэропорту Гатвик были приостановлены из-за информации о двух дронах, летавших над аэродромом. В четверг аэропорт не смог возобновить работу из-за появления новых беспилотных аппаратов. Ситуация с отменой рейсов затронула более сотни тысяч человек. По данным полиции английского графства Сассекс, инцидент с парализовавшими работу аэропорта беспилотниками не связан с терроризмом.