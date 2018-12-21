Мэттис уходит с поста главы Пентагона из-за разногласий с Трампом

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг вечером в свойственной ему манере через Twitter, что глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит со своего поста. Слухи о возможной отставке «бешеного пса» (такое прозвище закрепилось за Мэттисом за годы службы) ходили уже давно. Известно было и о разногласиях между Мэттисом и Трампом по ряду ключевых вопросов.



Сам Мэттис в своем письме президенту объяснил, что подает в отставку, чтобы тот смог найти министра обороны с более схожими взглядами. Это объявление было сделано на следующий день после того, как Трамп объявил о быстром и незамедлительном выводе войск США из Сирии. Как сообщала газета New York Times, Мэттис неоднократно пытался отговорить президента от этого решения.



По словам лидера демократов в сенате Чака Шумера, не согласен Мэттис был и с планами строительства стены на границе с Мексикой. Этот вопрос сейчас является центральным в дискуссиях о финансировании правительства.



Американские эксперты полагают, что отставка Мэттиса была неизбежной ввиду очевидных разногласий с Трампом, найти столь же квалифицированного и опытного министра обороны президенту США будет непросто.



Мэттис покидает Пентагон



Трамп сообщил через Twitter, что «генерал Мэттис уйдет на пенсию с отличием в конце февраля после двухлетней службы в моей администрации на посту министра обороны». Он также рассказал, что кандидатура нового министра обороны будет названа «вскоре».



«На протяжении работы Джима был достигнут огромный прогресс, особенно касательно покупки нового боевого оборудования. Генерал Мэттис очень помог мне в том, чтобы заставить союзников и другие страны платить свою долю военных обязательств», — добавил Трамп.



После твита Трампа было опубликовано и само письмо Мэттиса об отставке, в котором недвусмысленно было сказано об имеющихся разногласиях с Трампом по таким вопросам, как отношение к американским союзникам, подход США к России и Китаю. Генерал заявил, что США должны проявлять уважение к своим союзникам и действовать «решительно и недвусмысленно» по отношению к тем странам, чьи интересы противоположны американским.



«Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, у кого взгляды более схожи с вашими по этим и другим вопросам, я считаю, что я имею право уйти в отставку с моей позиции», — дипломатично отметил министр обороны.



Мэттис рассказал, что уйдет в отставку после 28 февраля 2019 года и сделает все возможное, чтобы обеспечить гладкий переход власти к новому министру обороны США.

Уроженец тихоокеанского штата Вашингтон Мэттис начал военную службу в 1969 году в Корпусе морской пехоты США. Последним его местом службы было центральное командование США, которое отвечает за Ближний Восток и Центральную Азию. Этот пост он занимал в 2010–2013 годах. Во время операции «Несокрушимая свобода» в Афганистане Мэттис в звании бригадного генерала командовал оперативно-тактической группой. В 2003 году командовал морскими пехотинцами во время вторжения коалиционных сил в Ираке, участвовал в битве за Фаллуджу.



За годы службы Мэттис получил прозвище «Бешеный пес», которое упомянул Трамп в одной из своих записей после встречи с генералом. Мэттис известен своими несдержанными высказываниями — в 2005 году, говоря о военной кампании США в Афганистане, он заявил, что «чертовки весело стрелять» в афганцев. По его словам, «это забавно — стрелять в некоторых людей…, мне нравится драться». Слова Мэттиса вызвали споры и недовольство в обществе, но дисциплинарному взысканию его не подвергли.