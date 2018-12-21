Почти 3.000 человек пострадали за месяц протестов «желтых жилетов» во Франции

Почти 3 тысячи человек, в том числе более 1 тысячи правоохранителей, пострадали с начала проведения акций протеста в рамках движения «желтых жилетов» во Франции, заявил представитель МВД телеканалу BFMTV.



Как сообщается, с середины ноября в ходе протестов пострадали 1843 гражданских лица и 1048 стражей порядка.



Число жертв беспорядков, которыми сопровождались протесты, выросло до девяти.



Несогласные с политикой властей и возмущенные ростом цен на топливо, а также снижением покупательной способности населения «желтые жилеты» начали выходить на улицы по всей стране с 17 ноября. Их первоначальным требованием было снижение цен на бензин, затем к нему прибавился ряд других. Масштабные протесты сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, поджогами машин, разгромом магазинов и банков.