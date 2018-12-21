1 человек погиб в результате стрельбы в центре Вены

Один человек погиб в результате стрельбы в центре Вены, сообщил в пятницу РИА Новости представитель полиции города.

Австрийские правоохранители исходят из того, что стрельба в центре Вены связана с криминалом, а не терроризмом, сообщил телеканал Oe24 со ссылкой на полицию.

По словам свидетелей, прозвучало от пяти до десяти выстрелов.

Ранее сообщалось, что два человека тяжело ранены в результате стрельбы.

«Один из пострадавших скончался», — сообщил собеседник агентства.

«После стрельбы в центре ведется розыск по всему городу. В настоящий момент угрозы для непричастных нет», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Сейчас на месте ЧП работают бригады скорой помощи и антитеррористическое подразделение специального назначения Австрии «Кобра». Над центром Вены барражирует полицейский вертолет. В центр города стягиваются усиленные наряды полиции, многие улицы перекрыты, передает корр. ТАСС с места событий.

Как отметили в полиции, никакой угрозы жителям Вены в результате стрельбы нет.