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Порядка 3,2 миллиона жителей Украины постоянно работают за границей

РИА НОВОСТИ
МОСКВА
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Фото из архива

Около 3,2 миллиона граждан Украины постоянно работают за рубежом, непостоянно за границу на работу уезжает 7-9 миллионов украинцев, сообщил министр соцполитики Украины Андрей Рева.

«По официальным данным госслужбы миграции и государственной пограничной службы, на постоянной основе сегодня за границей работает 3 миллиона 200 тысяч граждан. Непостоянно (работают) — цифра колеблется в пределах 7-9 миллионов наших соотечественников», — сказал Рева на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина».

Он отметил, что больше всего украинцев работает в Польше — около 2 миллионов, из них 1 миллион человек — легально, налоги платят всего 400 тысяч из них.

Общая численность населения на Украине составляет менее 40 миллионов человек.

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