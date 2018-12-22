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Правительство США частично приостановило свою работу

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
ВАШИНГТОН
Опубликовано
Фото: ЕРА

Правительство США частично приостановило свою работу из-за отсутствия финансирования.

Причиной приостановки работы правительства стал провал переговоров в Конгрессе США между республиканцами и демократами о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой по инициативе президента Дональда Трампа.

Работа американского правительства приостановлена в 00:01 по местному времени 22 декабря.

Без одобренного Конгрессом финансирования остался ряд государственных учреждений. По закону они должны отправить часть сотрудников в вынужденные отпуска.

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