Правительство США частично приостановило свою работу из-за отсутствия финансирования.

Причиной приостановки работы правительства стал провал переговоров в Конгрессе США между республиканцами и демократами о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой по инициативе президента Дональда Трампа.

Работа американского правительства приостановлена в 00:01 по местному времени 22 декабря.

Без одобренного Конгрессом финансирования остался ряд государственных учреждений. По закону они должны отправить часть сотрудников в вынужденные отпуска.