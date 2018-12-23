В Астане прошел традиционный зимний марафон

Несмотря на 30-и градусный мороз, почти две тысячи человек приняли участие в марафоне в Астане.

Astana Winter Marathon проводится уже второй год подряд. Его цель- привлечь внимание жителей казахстанской столицы к спорту.

Отметим, что Астана считается второй после Улан-Батора «холодной столицей» мира.

В этом году марафон прошел в Триатлон парке под лозунгом «За пределами возможного».

Лучшие определялись по трем дистанциям: 5, 10 и 21 километр.

Руководитель клуба Astana Winter Marathon Айджан Мамытбекова сказала агентству «Анадолу», что идея создания клуба принадлежит шести функционерам, которые стремятся поощрить население к занятиям спортом.

По ее словам, в прошлом году участниками марафона стали 400 человек.

Поскольку интерес к мероприятию проявило большое число людей, решили превратить марафон в традицию, отметила она.

Мамытбекова привлекла внимание к тому, что в этом году участникам марафона пришлось бежать в более суровых погодных условиях. «На улице минус 30. Но это не помешало. Регистрировались две тысячи человек. И все пришли», — сказала глава клуба.

По ее словам, в марафоне приняли участие граждане от 12 до 60 лет, в числе которых были и люди с ограниченными физическими возможностями.