Турист из России подозревается в вооруженном ограблении банка на Шпицбергене

Турист из России подозревается в вооруженном ограблении банковской конторы Sparebank 1 на острове Шпицберген, которое произошло в пятницу утром в городе Лонгйир, говорится в сообщении для прессы губернатора Шпицбергена.



«Мужчина, 29-летний гражданин РФ, который находился на Шпицбергене как турист, посетил банк в 10.40 в пятницу и с угрозой овладел около 70 тысячами крон. Он воспользовался винтовкой типа Маузер, взятой на прокат на законных основаниях в Лонгйир», — говорится в сообщении.



Добавляется, что мужчину задержали вскоре после ограбления в центре города. Деньги конфисковали, а подозреваемого доставили в норвежский город Тромсё в тот же день. Сообщается, что он заключен под стражу на четыре недели.



Как поясняется на сайте норвежской телерадиокомпании NRK, ограбленный банк — единственный на острове, а подобное никогда в истории острова не случалось.



Газета Шпицбергена Svalbardsposten написала, что в банке во время ограбления находилось трое служащих, никто не пострадал. Местная жительница Хильде Фолун Стрём, прокомментировавшая Svalbardsposten произошедшее, называла ограбление «сюрреалистичным». «Грубо, совершенно сюрреалистично. Я думаю о своих друзьях, которые работают в банке, и мне их жалко», — сказала она.