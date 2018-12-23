Число жертв цунами в Индонезии достигло 168

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, возросло до 168, сообщает агентство Франс Пресс.

«Общее число погибших — 168 человек, 745 пострадали и еще 30 человек числятся пропавшими без вести», — приводит агентство слова представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо.

Ранее сообщалось о 62 погибших, 584 пострадавших и 20 пропавших без вести.

В воскресенье в социальных сетях появилось шокирующее видео того, как цунами в Индонезии смывает выступающих на сцене музыкантов.

Как ранее сообщил представитель управления в Twitter, ведется эвакуация пострадавших. Сообщается, что в результате цунами сотни домов и зданий оказались разрушены.

Ранее агентство Синьхуа сообщило, что волны цунами обрушились на западное побережье Индонезии в субботу в 21.27 по местному времени (17.27 мск).