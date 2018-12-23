Число жертв цунами в Индонезии достигло 334

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, возросло до 334 человек, передает агентство Антара со ссылкой на данные агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями Индонезии (Basarnas).



Ранее сообщалось о гибели 281 человека.



Как заявили в агентстве, согласно последним данным, 61 человек числится пропавшим без вести.



Цунами обрушилось на индонезийское побережье в субботу вечером. Свыше 3000 человек пострадали от стихийного бедствия, более тысячи эвакуировано. Поисково-спасательные работы и эвакуация в зоне бедствия продолжаются.



Власти страны заявляли, что цунами могло быть вызвано подводным оползнем, причиной которого стала вулканическая активность горы Анак-Кракатау в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны. Индонезия пока не обладает системой раннего предупреждения о цунами, вызванных подводными оползнями или вулканами в море.

В воскресенье в социальных сетях появилось шокирующее видео того, как цунами в Индонезии смывает выступающих на сцене музыкантов.

Как ранее сообщил представитель управления в Twitter, ведется эвакуация пострадавших. Сообщается, что в результате цунами сотни домов и зданий оказались разрушены.

Ранее агентство Синьхуа сообщило, что волны цунами обрушились на западное побережье Индонезии в субботу в 21.27 по местному времени (17.27 мск).