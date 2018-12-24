В Израиле пройдут досрочные парламентские выборы

Лидеры израильской коалиции во главе с партией премьер-министра Биньямина Нетаньяху согласовали план роспуска парламента (Кнессет) и проведения досрочных выборов.

Об этом говорится в совместном заявлении правящей коалиции.

О причинах роспуска парламента не сообщается.

Ранее Нетаньяху заявлял, что парламентские выборы в Израиле пройдут в ноябре 2019 года.

Вместе с тем израильские СМИ сообщают, что досрочные выборы в стране предположительно состоятся в апреле 2019 года.

«Выборы планируются на 9 апреля», — сообщил собеседник агентства.



По итогам парламентских выборов в Израиле будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр.