Сотни демонстрантов, среди которых есть и «желтые жилеты», собрались на митинг в Бейруте

Более тысячи демонстрантов собрались на митинг в центре Бейрута, среди протестующих есть и те, кто одет в желтые жилеты.



Демонстранты на площади «Аш-Шухада» выступили с требованиями социальных, экономических и медицинских реформ, снижения цен на бензин, повышения зарплат.



«Настроение у людей разное, и происходит все не организованно. Они говорят о правах, медстраховках и прочем, но меньше о политике, против режима. Говоря о «желтых жилетах», зачем нам копировать Францию (социальные протесты «желтых жилетов» в этой стране проходят уже несколько недель кряду — ред.)? У нас тысяча других проблем, нам еще французов не хватало», — рассказал РИА Новости член политотдела компартии Ливана Омар Диб.



Собеседник агентства отметил, что компартия Ливана не собирала своих сторонников на данную демонстрацию. «Мы в прошлое воскресенье призвали граждан выйти на митинг и собрали более 10 тысяч человек. Эта демонстрация больше организована посредством социальных сетей и, возможно, есть люди, которым просто интересно происходящее на улице», — добавил Диб.



Участник митинга, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что мероприятие проходит мирно, участники стараются меньше говорить о политике и не хотят никого провоцировать. «Мы вышли на демонстрацию, требуя лишь (обеспечить) свои права», — отметил он.



В прошлое воскресенье компартия Ливана организовала массовую демонстрацию с участием профсоюзов и левых активистов. Демонстранты выступили с требованиями провести экономические и политические реформы в стране.