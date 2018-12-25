Трамп — 7-летнему мальчику: «верить в Санту в твоем возрасте «маргинально»

Президент США Дональд Трамп заявил семилетнему мальчику, позвонившему на горячую линию узнать, когда к нему приедет Санта-Клаус с подарками, что он уже достаточно взрослый, чтобы верить в сказочных персонажей, пишет издание Hill.



Телефонный разговор состоялся в рамках традиционного развлечения для детей, которое устраивают американские военные. Президент США и первая леди Меланья Трамп поработали операторами на горячей линии, отвечая на вопросы детей о том, когда прибудет Санта-Клаус на своих санях, запряженных оленями.



«Ты все еще веришь в Санту? Потому что в семь лет это ненормально, правда?» - приводит издание слова Трампа, адресованные семилетнему мальчику.



Проект «NORAD следит за Сантой» был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонный номер вкралась ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).



Ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Чтобы оперативно отслеживать маршрут новогоднего волшебника, NORAD использует четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители (в небе над США и Канадой) и специальные «Санта-камеры», видео с которых доступно на YouTube. Ориентиром для радаров служит мерцающий, подобно маяку, красный нос вожака упряжки — оленя Рудольфа.