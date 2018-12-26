Выборы президента Украины гарантированно пройдут 31 марта — Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение не повлияло на выборы президента страны, они гарантированно пройдут 31 марта.



«Мы точно гарантируем, что выборы президента состоятся 31 марта 2019 года, я это подчеркиваю», — сказал Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, который транслировали украинские телеканалы.

Ранее в среду срок действия военного положения, введенного месяц назад в десяти областях Украины после инцидента в Керченском проливе, истек, следует из ранее подписанного указа главы государства.



Согласно документу, военное положение в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Луганской, Черниговской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях было введено с 14.00 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток — до 14.00 26 декабря 2018 года.



Этот режим инициирован Киевом на следующий день после того, как пограничная служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержала в Черном море корабли Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», предварительно открыв по ним огонь на поражение и ранив шесть украинских военнослужащих.

Объясняя свои действия, Россия обвинила украинские судна в нарушении ее государственной границы.