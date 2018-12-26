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Выборы президента Украины гарантированно пройдут 31 марта — Порошенко

РИА НОВОСТИ
КИЕВ
Опубликовано
Фото: Reuters
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение не повлияло на выборы президента страны, они гарантированно пройдут 31 марта.

«Мы точно гарантируем, что выборы президента состоятся 31 марта 2019 года, я это подчеркиваю», — сказал Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, который транслировали украинские телеканалы.

Ранее в среду срок действия военного положения, введенного месяц назад в десяти областях Украины после инцидента в Керченском проливе, истек, следует из ранее подписанного указа главы государства.

Согласно документу, военное положение в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Луганской, Черниговской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях было введено с 14.00 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток — до 14.00 26 декабря 2018 года.

Этот режим инициирован Киевом на следующий день после того, как пограничная служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержала в Черном море корабли Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», предварительно открыв по ним огонь на поражение и ранив шесть украинских военнослужащих.

Объясняя свои действия, Россия обвинила украинские судна в нарушении ее государственной границы.

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