Трамп избежал службы в армии 50 лет назад благодаря фальшивому диагнозу — СМИ

Врач-ортопед, который 50 лет назад обнаружил у Дональда Трампа костные шпоры, в результате чего тот избежал призыва в армию и участия во вьетнамской войне, мог поставить диагноз в качестве «услуги» отцу будущего президента, пишет газета New York Times со ссылкой на дочерей медика.



По данным издания, доктор Ларри Браунстайн на протяжении десятилетий принимал пациентов в одном из зданий в нью-йоркском Квинсе, которое в 1960-х годах принадлежало Фреду Трампу — отцу Дональда.



«Я знаю, что это была услуга. В обмен он получил доступ к Фреду Трампу. Если в здании что-то случалось, мой отец звонил ему и тот мгновенно принимал меры», — сообщила изданию дочь ортопеда, 56-летняя Элиза Браунстайн. Ее сестра Шэрон Кессел подтверждает эту историю.



Сам доктор Браунстайн скончался еще в 2007 году.