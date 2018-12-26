Французский пенсионер начал пересечение Атлантики в бочке

Французский пенсионер Жан-Жак Савен отправился в среду в необычное путешествие через Атлантику, которое он будет совершать в бочке. Об этом он сообщил по телефону агентству Франс Пресс (AFP). Савен подчеркнул, что его необычное судно не снабжено двигателями и парусами и будет перемещаться исключительно за счет морских течений и обдувающих его ветров.

Церемония проводов отважного 70-летнего путешественника в плавание прошла в первую половину дня среды на испанском острове Йерро, входящем в состав Канарских островов. Савен сообщил AFP, что в тот момент погода была «просто великолепная», а «высота волн составляет один метр», благодаря чему его судно перемещается в настоящее время по Атлантике со скоростью примерно в 2-3 км/час. По его сведениям, благоприятствующие ветры будут дуть до воскресенья.

Подготовка к путешествию велась в течение нескольких месяцев на верфях в городе Арес (залив Аркашон, департамент Жиронда, юго-запад Франции). Спонсором пересечения Атлантики выступает местное бочкотарное предприятие Boutes. В то же время самому путешественнику удалось собрать к спонсорским деньгам дополнительно 60 тыс. евро благодаря пожертвованиям людей, в основном сделанным через интернет.

Иллюминатор в полу

«Бочка» представляет собой цилиндрический контейнер длиной три метра и шириной 2,10 м. Она выполнена из особо крепкой фанеры и имеет массу 450 кг. Внутри разместилась койка, крошечная кухня, столик для карт и навигационного оборудования.

В полу вмонтирован иллюминатор для того, чтобы, как сказал путешественник, «любоваться во время путешествия рыбами». Верхний люк накрыт большим пластиковым колпаком, чтобы возможно было наблюдать за морем, не рискуя залить внутреннее помещение водой. Путешественник захватил с собой бутылку вина сотерн и кусок фуа-гра с тем, чтобы отпраздновать на просторах Атлантики Новый Год. Он везет также с собой амфору с бордосским вином, чтобы выяснить, как на его качество повлияет долгий морской переход.

Жан-Жак Савен в прошлом — военный десантник. После увольнения из армии он работал летчиком в Африке, а в дальнейшем был ответственным работником в одном из африканских заповедников. В ходе путешествия через Атлантику он намерен выполнять и научную миссию - пускать в плавание для изучения морских течений радиомаяки Совместной технической комиссии по океанографии и морской метеорологии (СКОММ). Также он в ходе долгого морского перехода будет проходить тесты на переносимость человеком одиночества.

Савен надеется, что ему удастся благодаря течениям и ветрам достичь Карибских островов или Барбадоса, входящего в состав Малых Антильских островов. Но больше всего ему хочется суметь причалить именно к одному из островов заморских владений Франции — к Мартинике или Гваделупе.