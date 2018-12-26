1.650 граждан России не впустили в Украину за период действия военного положения

Украина не будет впускать мужчин-россиян в возрасте 16-60 лет

Более полутора тысяч граждан России не были пропущены в Украину за 30-дневный срок действия военного положения, введенного в ряде областей страны. Об этом в среду сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян.

«За этот период в Украину не пустили около 1.650 граждан России», — проинформирован он, имея в виду период действия военного положения.

Слободян уточнил, что за минувшие сутки во въезде в Украину было отказано около 90 гражданам Росси2и. РФ, по его данным, не пропустила на свою территорию около 350 граждан Украины за этот срок. При этом Слободян на данный момент не смог ответить на вопрос о том, будет ли изменен режим пропуска россиян в Украину после окончания действий военного положения в стране в среду.

Военное положение было введено с 26 ноября на 30 дней в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и внутренних водах Украины в Азовской акватории.

Этот режим инициирован Киевом на следующий день после того, как пограничная служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержала в Черном море корабли Военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», предварительно открыв по ним огонь на поражение и ранив шесть украинских военнослужащих.

Объясняя свои действия, Россия обвинила украинские судна в нарушении ее государственной границы.