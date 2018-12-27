Трамп прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Президент США Дональд Трамп прибыл в Ирак с необъявленным визитом. Об этом сообщила в своем аккаунте в соцсети представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Президент Трамп и его супруга отправились в Ирак, чтобы навестить военных, поблагодарить их за успешную службу и с Рождеством», — говорится в сообщении.

По информации Associated Press (АР), в ходе поездки американский лидер заявил, что не планирует сокращать контингент войск США в арабской стране.

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе поездки в Ирак, что у него нет планов сокращать контингент войск в этой стране, сообщает телеканал Fox News.

По данным канала, Трамп объявил об этом в ходе своей незапланированной поездки в Ирак с супругой Меланьей.

В настоящий момент на территории Ирака находятся несколько военных баз США. Численность контингента, по данным СМИ, на них может превышать пять тысяч человек.

США могут использовать Ирак как базу для действий в Сирии при необходимости, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы можем использовать его (Ирак — ред.) как базу, если нам захочется сделать что-то в Сирии», — цитирует слова американского лидера агентство Рейтер.

Ранее агентство Anadolu сообщило со ссылкой на члена местного совета иракской провинции Аль-Анбара Фархана Дулейми, что США приняли решение соорудить две новые военные базы на западе Ирака примерно в 100 километрах от границы с Сирией, откуда Вашингтон начал выводить свои войска, объявив о победе над террористической организацией ДАЕШ.