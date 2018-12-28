Войска режима Асада вошли в город Манбидж на севере Сирии

Войска режима Башара Асада вошли в пятницу в город Манбидж, ранее контролировавшийся силами «Отрядов народной самообороны» (YPG), и подняли там флаг Сирии, говорится в заявлении генштаба Вооруженных сил республики.



Ранее в пятницу YPG — сирийская ветвь PKK — обратились к режиму Асада с призывом установить контроль над районами, которые покинули их отряды, в частности, над Манбиджем, говорилось в теперь удаленном заявлении террористов в Twitter.



«Одновременно с этим мы просим сирийские правительственные силы, которые обязаны охранять страну и границы, утвердить контроль над районами, откуда вышли наши силы, в частности, над Манбиджем, и защитить эти районы от турецкого вторжения», — говорится в заявлении.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать военную операцию на севере Сирии против террористов YPG, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 14 декабря, по итогам которого Трамп принял решение вывести войска США из Сирии.



Трамп в минувшую среду заявил о победе над террористической организацией ДАЕШ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии.