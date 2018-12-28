Силы «Свободной сирийской армии» передвигаются в сторону Манбиджа

Поддерживаемые Турцией подразделения оппозиционной «Свободной сирийской армии» (ССА) выдвинулись по направлению к сирийскому Манбиджу.



Сообщается, что из приграничного Джераблуса к Манбиджу движется колонна бронетехники.

Ранее в пятницу войска режима Башара Асада вошли в город Манбидж, ранее контролировавшийся силами «Отрядов народной самообороны» (YPG), и подняли там флаг Сирии.

В пятницу YPG — сирийская ветвь PKK — обратились к режиму Асада с призывом установить контроль над районами, которые покинули их отряды, в частности, над Манбиджем, говорилось в теперь удаленном заявлении террористов в Twitter. Позже заявление было опубликованно повторно.



Президент Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе заявил, что Анкара готова начать военную операцию на севере Сирии против террористов YPG, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 14 декабря, по итогам которого Трамп принял решение вывести войска США из Сирии.



Трамп в минувшую среду заявил о победе над террористической организацией ДАЕШ в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии.