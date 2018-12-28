«Это не инопланетяне»: взрыв в Нью-Йорке окрасил небо в необычный голубой цвет

Власти Нью-Йорка объяснили причину странного голубого свечения в небе над городом: это не инопланетяне — на одной из электростанций взорвался трансформатор.



Предположения о вторжении из космоса оставляли в социальных сетях некоторые жители мегаполиса, обеспокоенные странным атмосферным феноменом, который можно было наблюдать в Нью-Йорке в четверг вечером.



«Это не инопланетяне. Произошел взрыв трансформатора на объекте Consolidated Edison в Квинсе», — написал в Twitter Эрик Филлипс, представитель мэра Нью-Йорка Билла де Блазио. Он также сообщил о случаях перебоев с электроснабжением, которые происходят в городе, в том числе в аэропорте Ла-Гуардия.



В аэропорте подтвердили отключение электричества и временную отмену всех вылетающих рейсов, пишет газета New York Post.