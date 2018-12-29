6 человек погибли из-за сильных штормов и снегопадов в США

Шесть человек стали жертвами метелей в части американских штатов Среднего Запада, а также ливней с наводнениями на юге страны, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.



Ранее сообщалось о двух погибших, один человек погиб в штате Канзас, один — в Луизиане. Предупреждения о метелях и сильном ветре сохраняются в Канзасе, Небраске, Северной и Южной Дакотах, а также Миннесоте.



Женщина 58 лет погибла в Луизиане после того, как дерево упало на ее трейлер в среду вечером, сообщил шериф округа Танджипахоа Дэниел Эдвардс. Еще одна женщина и двое мужчин погибли во время туристического похода при попытке пересечь ручей в штате Теннесси.



Также сообщается о трех погибших в штатах Миннесота и Северная Дакота в результате ДТП из-за плохих погодных условий.



К утру пятницы в Северной и Южной Дакотах, Небраске и Миннесоте выпало около 30 сантиметров снега. Восточная часть страны пострадала от штормовых ливней. По данным бюро Национальной метеорологической службы в Слайделле, в некоторых районах штатов Луизиана и Миссисипи выпало до 28 сантиметров осадков. На территории от Луизианы до Нью-Джерси для 50 миллионов человек были выпущены предупреждения о наводнениях и паводках.



На данный момент снегопад ожидается только на севере региона Новая Англия. В прогнозе для восточной части США остаются сильные дожди и ветер. Задержки авиарейсов возможны в аэропортах крупных городов, таких как Нью-Йорк, Филадельфия и Атланта.



По информации издания Business Recorder, из-за начавшегося в среду снегопада по всей стране уже были отменены около 800 рейсов, задержаны еще более 6,5 тысячи.