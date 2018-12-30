На стороне Эр-Рияда в Йемене воюют сотни несовершеннолетних наемников — NYT

Власти Саудовской Аравии задействовали в боевых действиях в Йемене отряды суданцев-наемников численностью около 14 тысяч человек, многие из них являются несовершеннолетними. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в газете The New York Times.

Как отмечается в материале, некоторые суданские семьи платят взятки, чтобы их детям позволили участвовать в боевых действиях в Йемене в качестве наемников. «Многим из них от 14 до 17 лет. В интервью пятеро вернувшихся из Йемена бойцов и один, который вскоре должен туда отправиться, сказали, что дети составляют как минимум 20 процентов этих подразделений. Еще двое сообщили, что на детей приходится более 40 процентов», — отмечается в публикации.

Издание констатирует, что многие из суданцев, которые несут службу в данных отрядах, — это выходцы из региона Дарфур, семьи которых лишились имущества из-за имевшего там место вооруженного конфликта. Ежемесячно наемники получают оплату в размере от 480 долларов до 530 долларов в зависимости от опыта и подготовки. В случае, если они участвуют в боевых действиях, оплата увеличивается на сумму от 185 долларов до 285 долларов.

В публикации отмечается, что военные из Саудовской Аравии как правило не участвуют в боевых действиях бок о бок с наемниками-суданцами, а отдают приказы дистанционно. «Саудовцы говорили нам, что делать по телефону и с помощью мобильных устройств, — приводятся в статье слова одного из наемников. — Они никогда не участвовали в боевых действиях вместе с нами». По оценке издания, такой подход позволяет Эр-Рияду в значительной степени избегать потерь среди своих военнослужащих в Йемене.

Газета приводит комментарий официального представителя коалиции во главе с Саудовской Аравией — Турки аль-Малики. Он заверил, что коалиция в полной мере соблюдает нормы международного права. «Утверждения о том, что в суданские отряды входят дети, являются вымышленными и безосновательными», — сказал Турки аль-Малики.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тысяч мирных жителей, в том числе почти 2,4 тысячи детей и около 2 тысяч женщин.