Не менее 13 человек погибли в Бангладеш в ходе парламентских выборов

По меньшей мере 13 человек погибли в различных регионах Бангладеш в ходе прошедших в воскресенье всеобщих парламентских выборов. Об этом сообщила бангладешская газета Daily Star.

По ее данным, жертвы были и в ходе столкновений между сторонниками противостоящих политических сил, и в результате стрельбы полицейских, которым пришлось применить оружие, чтобы остановить радикалов, атаковавших избирательные участки. Число раненых и пострадавших в столкновениях оценивается в несколько сотен человек, пострадавшие есть и среди полицейских.

Около 100 млн избирателей приняли участие в голосовании (население республики — 164,7 миллиона человек, по данным на 2017 год). Порядок в ходе него поддерживали более 600 тыс. правоохранителей. В стране отключен мобильный интернет, чтобы предотвратить распространение слухов, которые могут спровоцировать беспорядки.

Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (05:00 мск), голосование завершилось в 16:00 (13:00 мск). Ожидается, что первые итоги выборов станут известны уже через несколько часов, а окончательные результаты могут быть объявлены ночью или рано утром в понедельник. За 300 мест в парламенте борются 1848 кандидатов. Основные политические силы распределены между коалицией «Большой альянс» (Grand Alliance) во главе с правящей партией «Народная лига» («Авами лиг», НЛ) и основанным в октябре 2018 года блоком оппозиционных сил «Объединенный национальный фронт» (Jatiya Oikya Front), куда входит Hационалистическая партия Бангладеш (НПБ). В выборах также участвует коалиция левых партий Бангладеш «Левый демократический альянс».

Глава избирательной комиссии Бангладеш Нурул Худа охарактеризовал прошедшее голосование как «довольно мирное», но все же обратил внимание на ряд «спорадических насильственных инцидентов», которые имели место в течение дня. Ожидается, что первые итоги выборов станут известны уже спустя несколько часов, а окончательные результаты будут объявлены на следующий день.

Безопасность по стране в день голосования обеспечивали свыше 600 тысяч правоохранителей. Кроме того, власти Бангладеш до конца проведения выборов отключили скоростной мобильный интернет, чтобы пресечь саботаж избирательного процесса и возможные провокации на политической почве. Бенгальская администрация также не исключала возможности блокировки доступа граждан к социальным сетям, «если этого потребует обстановка».

Бангладеш — унитарная республика с парламентской формой правления. Главой государства является президент, выполняющий в основном представительские функции. Реальной властью в стране обладает премьер-министр — лидер победившей на парламентских выборах партии. Законодательная власть принадлежит однопалатному парламенту — Национальной ассамблее.