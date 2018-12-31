В Украине стартовала избирательная кампания по выборам президента страны

Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала в Украине в канун Нового года. В этот же день начинается выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для их регистрации. Она продлится до 3 февраля 2019 года.



Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая уже заявила о намерении участвовать в предвыборной гонке. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о желании баллотироваться на второй срок. Однако, ожидается, что он выдвинет свою кандитуру на переизбрание.



Согласно конституции, выборы президента Украины проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий главы государства. Верховная рада своим решением назначила дату выборов на 31 марта 2019 года.



Согласно утвержденному ЦИК календарному плану очередных выборов президента, регистрировать кандидатов комиссия должна в течение пяти дней со дня приема документов, а последним днем регистрации станет 8 февраля. При этом до 7 марта 2019 включительно зарегистрированные кандидаты смогут официально отказаться от баллотирования. Соответственно, до 8 марта включительно Центризбирком сможет отменить регистрацию таких кандидатов и утвердить текст избирательного бюллетеня.



Агитационный период для всех кандидатов начинается на следующий день после регистрации и завершается в 00.00 30 марта 2019 года. Непосредственно голосование пройдет с 8.00 до 20.00 31 марта.



ЦИК на основании данных окружных избирательных комиссий обязан до 10 апреля включительно установить результаты выборов по Украине.



Если ни один из кандидатов в день голосования не наберет более 50 процентов голосов, то на 21 апреля 2019 года должен быть назначен второй тур. В таком случае, по предварительным подсчетам, ЦИК должен будет официально объявить результаты выборов до 1 мая включительно, а инаугурация новоизбранного президента пройти до 31 мая включительно.



По закону, кандидат на пост президента должен быть гражданином Украины, достичь 35-летнего возраста, владеть государственным языком и проживать на Украине в течение десяти последних лет до дня выборов. Он может быть выдвинут для участия в выборах партией либо путем самовыдвижения. Также в ЦИК нужно внести денежный залог в размере 2,5 миллиона гривен (более 90 тысяч долларов США).



На данный момент о желании баллотироваться на должность президента Украины заявили 17 претендентов. Среди потенциальных кандидатов — действующий президент Петр Порошенко; лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко; депутат Верховной рады Надежда Савченко; лидер движения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, лидер Социалистической партии Илья Кива; соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Юрий Деревянко, а также мэр Львова Андрей Садовой.

По данным опроса, проведенного Центром Разумкова, первую строчку в президентском рейтинге пока занимает Тимошенко, ее готовы поддержать на выборах 16 процентов граждан. Нынешнего президента Порошенко — 14 процентов.

Судя по опросам, которые проводят многочисленные социологические службы страны, большинство украинцев еще не определились, кого хотят видеть будущим главой государства. Таких пока около 60 процентов. Это во многом затрудняет работу экспертов, которые пока не берутся прогнозировать исход предстоящих выборов.

Украинские социологические группы также включают в опросы музыканта Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского. Согласно социологическим данным, эти кандидаты набирают от 5 до 10 процентов голосов. Официально ни Вакарчук, ни Зеленский не заявляли о намерении баллотироваться.