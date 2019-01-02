Двум индианкам моложе 50 наконец удалось попасть в храм Айяппана в Керале

Две женщины в возрасте моложе 50 лет смогли в ночь на среду впервые за несколько веков войти в храм бога Айяппана в штате Керала на юго-западе Индии. Как сообщил телеканал NDTV, 42-летней Бинду и 44-летней Канакадурге удалось войти в храм под прикрытием темноты, в 3:45 утра (1:15 мск), когда в нем находилось мало верующих.

По одним данным, женщин сопровождали полицейские в форме, по другим — паломниц согласились сопроводить несколько полицейских в штатском.

Женщины заявили, что, добравшись до святыни, они реализовали свои конституционные права и действовали в соответствии с решением Верховного суда Индии. Они рассчитывают, что их поступок откроет дорогу в храм и другим нестарым женщинам.

В сентябре минувшего года Верховный суд Индии вынес вердикт, прекращающий многовековую традицию, по которой девочки, девушки и женщины в возрасте от 10 до 50 лет не допускались в один из самых известных храмов Индии — храм Айяппана в области Сабаримала. При этом в другие храмы этого же бога всех женщин пускают свободно, независимо от возраста. На это и указал в своем вердикте Верховный суд, который решил, что практика не допускать женщин в храм нарушает их конституционные права на свободу вероисповедания.

Верховные судьи потребовали открыть храм для всех женщин с 17 октября. Однако за все это время ни одной женщине указанной возрастной группы не удалось пройти к святыне — толпа мужчин-верующих пресекала любую подобную попытку, забрасывая решившихся на нее камнями и палками. Даже полиции не удавалось провести женщин через толпу.

Сторонники запрета обещают «принять меры»

Сабаримала — одно из самых популярных мест паломничества не только в Индии, но и во всем мире: местные святыни ежегодно посещают 45-50 млн верующих. Как утверждают сторонники запрета, бог Айяппан, который считается сыном двух из трех верховных богов индуизма - Шивы и Вишну — не желает видеть в своем главном доме молодых индианок, поскольку он холостяк. Храмовые служители-брахманы считают себя обязанными хранить целомудрие божества, поэтому предоставляют доступ лишь маленьким девочкам и немолодым женщинам.

Противники запрета на посещение храма индианками детородного возраста заявили, что проверят информацию о посещении храма двумя женщинами и — в случае ее подтверждения — «примут соответствующие меры» в отношении двух паломниц, указал телеканал. Пока не ясно, что они имели ввиду.

Во вторник в Керале женщины выстроились живой стеной протяженностью в 620 км для демонстрации единства индианок в борьбе за свои права и равенство полов. Акция собрала, по разным оценкам, от 3 до 5 млн человек. Поводом для акции послужил теперь уже незаконный запрет на посещение индианками в возрасте от 10 до 50 лет храма бога Айяппана. При этом организаторы «стены женщин» подчеркивали, что цель акции гораздо шире, чем просто протест против закрытия для них указанного храма. Главной целью акции было мобилизация всех жителей Индии на борьбу за равные права проживающих в ней мужчин и женщин.

Холостой бог

Поступок Бинду и Канакадурги не стал прецедентом для противников посещения индианками этого храма. В настоящее время он закрыт для проведения обряда ритуального очищения от «осквернения».

Согласно легенде, Айяппан появился на свет необычным образом. Один из трех верховных богов Индиузма — бог Вишну, который являет себя на Земле в виде десятков различных аватар, решил обратиться в женский образ и стал прекраснейшей из всех красавиц, каких только знал мир. Но рядом оказался великий бог Шива, известный своей любвеобильностью, и немедленно набросился на красавицу. В результате на свет появился Айяппан. Обстоятельства его рождения не понравились новому богу и он остался убежденным холостяком.

Есть и другая легенда, согласно которой бог Айяппан якобы обещал жениться на некой прекрасной демонице, соблазнившей его, но, поскольку богу не пристало жениться на демоницах, он всячески уклонялся от выполнения обещания. А в силу того, что формально он был «помолвлен», бог не хотел смотреть на других женщин.

С тех пор этот он остается убежденным холостяком, а храмовые служители в главном храме этого бога в Сабармале готовы это целомудрие защищать и не вводить Айяппана во грех. При этом никто не пытается объяснить, почему в другие храмы Айяппана, которых немало в Керале, свободно пускают всех женщин.