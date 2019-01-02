Израильские военные в 2018 году убили 312 палестинцев

От рук израильских военных в 2018 году погибли 312 палестинцев в Восточном Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Об этом говорится в докладе исследовательского центра «Абдулла Аль-Хаварани» при Организации освобождения Палестины (ООП).

В докладе отмечается, что в числе погибших три женщины и 57 детей.

В прошлом году от рук израильских военных погибли 262 палестинца в блокированном секторе Газа, а также 50 — в оккупированном Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, говорится в докладе.

В документе отмечается, что число палестинцев, убитых израильскими военными в 2018 году, выросло на 200 процентов по сравнению с 2017 годом.

В докладе подчеркивается, что израильские силы безопасности применяли боевые, пластиковые пули и слезоточивый газ против палестинцев в ходе акций под лозунгом «Великое возвращение», а также рейдов в их домах.

Кроме того, в прошлом году израильские военные ранили 31,5 тысячи палестинцев, в том числе 26 тысяч — в ходе мирных акций на границе Газы и Израиля.

Ранее Управление по координации гуманитарных вопросов ООН распространило доклад, в котором говорится, что с начала 2018 года израильские военные убили 295 и ранили 29 тысяч палестинцев.