Около 270 контейнеров, в том числе с опасными химикатами, упали в Северное море

Около 270 контейнеров, в том числе с опасными химическими веществами, упали с грузового судна Zoe в Северное море. Об этом сообщила в среду Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, причиной инцидента, произошедшего в ночь со вторника на среду у немецкого острова Боркум, стали сильные волны. Большая часть контейнеров в настоящее время плавает в воде, как минимум 21 из них вымыло на голландское побережье.

По имеющейся информации, в трех попавших в воду контейнерах находятся органические пероксиды — химикаты, вызывающие раздражение при контакте с кожей и слизистыми оболочками. В связи с этим береговая охрана Нидерландов призвала местных жителей не пытаться вскрывать контейнеры и не прикасаться к их содержимому, а также сообщать о вымытых на берег контейнерах в полицию или экстренную службы спасения.

Местные власти ожидают, что ликвидация последствий инцидента займет несколько дней.

Судно Zoe — один из крупнейших контейнеровозов в мире. Судно способно перевозить более 19 тыс. контейнеров.