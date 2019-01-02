Шесть человек погибли в железнодорожной аварии на мосту в Дании

Шесть человек погибли, 16 пострадали в аварии на железнодорожном мосту Большой Бельт в Дании. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

«Полиция [острова] Фюн может сообщить, что 6 человек погибли, 16 пострадали в железнодорожной аварии на мосту над проливом Большой Бельт. Авария произошла в 07:35», — говорится в пресс-релизе.

Как пишут датские СМИ, трагедия произошла в результате того, что в вагон двигавшегося по мосту пассажирского поезда из следовавшего ему навстречу грузового состава влетел некий предмет, из-за чего машинист предпринял экстренное торможение. В пассажирском поезде находился 131 человек.

На снимках пострадавшего вагона видны осколки стекла и механические повреждения. Из-за сложных погодных условий автомобильное движение по мосту было перекрыто еще до аварии. На месте ЧП работает полиция.

Мост Большой Бельт пересекает одноименный пролив и соединяет острова Фюн и Зеландия.