Во Франции за месяц взяли под стражу 4,5 тысячи «желтых жилетов»

Французские судебные органы поместили под стражу 4.570 человек за месяц протестов «желтых жилетов» — в период с 17 ноября по 17 декабря. Такие сведения сообщило в четверг министерство юстиции Франции.

В Париже под стражей оказались 1.567 человек и 3.003 — в регионах, включая заморские департаменты и территории. Из этого числа в Париже перед судами, в соответствии с убыстренной процедурой рассмотрения дел, предстали 214 человек, из которых 26 были осуждены. В регионах показатели составили, соответственно, 483 и 190 человек, что указывает на то, что в целом число осужденных составило в стране 216 человек.

Всего по обычной и убыстренной процедурам перед судьями предстали 738 человек. Из них 226 в регионах признали себя виновными во вменяемых им деяниях, однако осуждены из этой группы были лишь 36 правонарушителей. В Париже это соотношение составило 20 и 12 человек. В 479 случаях в отношении задержанных и переданных юстиции были применены «альтернативные», по терминологии Минюста, меры: штрафы, напоминание о содержании существующих законов, направление на прохождение обязательного курса ознакомления с нормами гражданского поведения.

Спонтанное движение «желтых жилетов» возникло во Франции в середине ноября как протест значительной части населения против роста цен и недостаточных мер властей по борьбе с бедностью и снижением покупательной способности заработной платы.

В стране прошли уже 7 общенациональных дней действий, которые в целом ряде крупных городов, включая Париж, сопровождались массовыми столкновениями манифестантов с полицией, строительством баррикад, грабежом магазинов, поджогами автомашин. В минувшую среду в Париже был задержан полицией за проведение несанкционированной манифестации «жилетов» один из инициаторов этого движения Эрик Друэ. По французским законам, ему может грозить тюремный срок в 6 месяцев и штраф в 7,5 тысяч евро.