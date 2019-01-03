Прокуратура Саудовской Аравии требует казнить 5 обвиняемых в убийстве Хашкаджи

Генеральная прокуратура Саудовской Аравии потребовала смертной казни пятерым обвиняемым по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

В заявлении генпрокуратуры королевства отмечается, что первые слушания будут проведены в уголовном суде в столице страны, Эр-Рияде. Указывается, что «на первом заседании пред судом предстанут 11 человек, обвиняемых в причастности к убийству журналиста».

Сообщается также, что «судебным властям Турции был направлен запрос с просьбой передать имеющиеся у них доказательства по данному делу, однако до сих пор не получила ответа». Расследование в отношении некоторых лиц, причастных к убийству журналистов, продолжается, объявили в прокуратуре Саудовской Аравии.

Хашкаджи, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства страны в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество решительно осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование произошедшего.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября обнародовала предварительные итоги расследования. По данным ведомства, по делу Хашкаджи был задержан 21 человек, 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь. Как заявляет Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать.