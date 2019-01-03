2 студенток-турчанок убили в Харькове

Тела двух гражданок Турции, которые были студентками Харьковского национального университета, нашли на их съемной квартире в Харькове, сообщают местные СМИ.

В соответствии с полученной информацией, о пропаже девушек в полицию сообщил их друг, который не мог с ними связаться на протяжении нескольких дней.

Прибыв на место происшествия, в съемной квартире сотрудники полиции обнаружили два женских тела без признаков жизни. По предварительным данным, девушки были жестоко убиты.

Сотрудники полиции опросили хозяина квартиры, где проживали студентки, и бывшего парня одной их убитых девушек.

По некоторым данным, одна из убитых девушек незадолго то происшествия жаловалась семье на своего бывшего молодого человека, который также является гражданином Турции. Девушка рассказала родителям, что он ее преследовал.

Полиция открыла уголовное дело по статье «умышленное убийство».