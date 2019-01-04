В США конгрессмен-мусульманка принесла присягу на Коране

Член Палаты представителей Конгресса США нового созыва Ильхан Омар принесла присягу на священном Коране своего деда, с которым он прибыл в США в 1995 году.

«В детстве я участвовала в съезде партии в качестве переводчицы деда, и именно он разбудил во мне интерес к политике. Я бы очень хотела, чтобы он был здесь в этот исторический момент. На церемонии я присягнула на Коране деда и считаю, что его душа была рядом», — написала Омар в своем Twitter.

Член Палаты представителей отметила, что прибыла вместе с отцом в аэропорт Вашингтона 23 года назад в качестве беженцев.

«Сегодня мы вновь приземлились в этом аэропорту для того, чтобы принести присягу в Конгрессе», — написала Омар под фото со своим отцом.

Этническая сомалийка Ильхан Омар на протяжении четырех лет жила в лагерях беженцев в Кении, а возрасте 12 лет прибыла в США. На выборах в Палату представителей Конгресса США она обошла Дженнифер Зелински.