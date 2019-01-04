Трамп вновь сослался на «Игру престолов», говоря о стене на границе с Мексикой

Дональд Трамп использовал сериал «Игра престолов», чтобы напомнить о стене на границе с Мексикой, которую, по его мнению, необходимо возвести из соображений национальной безопасности. Президент разместил в четверг в Instagram фото с отсылкой к популярной киносаге.

На снимке изображен сам Трамп, к его фото добавлено изображение стены и надпись «Стена близко». Она напоминает фразу из сериала «Зима близко». Шрифт, которым сделана надпись, также похож на фирменный шрифт «Игры престолов».

Ранее Трамп уже ссылался на популярный ТВ-проект. В начале ноября американский лидер опубликовал в Twitter картинку, напоминающую по оформлению постер сериала. На ней был изображен сам Трамп, а также помещена надпись «Санкции близко. Пятое ноября», отсылающая к американским санкциям против Ирана, которые должны были вступить в силу в этот день. Пост президента вызвал недовольство телеканала HBO, работающего над «Игрой престолов», который выступил против использования своего фирменного стиля в политических целях.





Сериал «Игра престолов» создан по мотивам цикла романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Премьера первого сезона состоялась в апреле 2011 года, а заключительный (восьмой) сезон, как ожидается, выйдет в эфир в 2019 году. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. В 2018 году он был удостоен телевизионной премии «Эмми» в категории «Лучший драматический сериал».

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны.