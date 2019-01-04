Экспорт Турции в 2018 году вырос на 7,1% — Пекджан

Экспорт Турции в 2018 году вырос на 7,1 процента — до 168,1 миллиарда долларов США, что является самым высоким показателем за всю ее историю, заявила министр торговли Рухсар Пекджан в пятницу.

Импорт Турции в 2018 году сократился на 4,6 процента — до 223,1 миллиарда долларов, добавила она.

Общий внешнеторговый оборот Турции вырос на 0,1 процента, достигнув 391,2 миллиарда долларов.

По словам министра, торговый баланс страны поднялся на 8,2 процентных пункта по сравнению с прошлым годом, достигнув 75,3 процента.

По импорту турецкой продукции в декабре лидировали Германия – 1,2 миллиарда долларов, Великобритания – 895 миллионов долларов и Италия – 740 миллионов долларов.

В списке стран-экспортеров в Турцию лидируют Россия (1,81 миллиарда долларов), Германия (1,72 миллиарда долларов) и Китай (1,29 миллиарда долларов).