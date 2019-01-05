Украинская церковь получила автокефалию

Патриарх Греческой православной церкви Варфоломей подписал томос (указ) об автокефалии для Украинской православной церкви.

На молебне в Соборе Святого Георгия присутствовали президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей и архиепископ Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний.

После молебна Патриарх Греческой православной церкви Варфоломей передал томос архиепископу Епифанию.

«Без божьей воли это событие было бы невозможно, большая благодарность патриарху Варфоломею. Это историческое событие, это большой день и уверен, что он навсегда войдет в историю», — сказал Порошенко. Речь президента транслировал украинский телеканал «Прямой».

Порошенко пригласил Варфоломея на Украину, подчеркнув, что украинская стороне ждет патриарха «с нетерпением».

На заседании Синода Константинопольского патриархата 11 октября 2018 года было принято решение продолжить процедуру предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Позже был обнародован текст заявления Синода по Украине.

Таким образом, была официально запущена процедура предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

В ходе Объединительного собора, прошедшего в соборе Святой Софии в Киеве 15 декабря 2018 года, было объявлено о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.

Петр Порошенко шестого января примет участие в божественной литургии в Соборе Святого Георгия в Стамбуле.