Во Франции продолжаются протесты «желтых жилетов»

Акции протеста «желтых жилетов» во Франции не прекращаются уже восьмую неделю.

В МВД Франции сообщили, что только накануне, пятого января на улицы городов страны вышли более 50 тысяч человек.

Участники движения собрались и на Елисейских полях в Париже, скандируя лозунг: «Макрона - в отставку».

Часть протестующих собралась у здания столичной мэрии, выражая протест против политики президента Франции Эмманюэля Макрона.

Между протестующими и сотрудниками правопорядка произошли столкновения.

«Желтые жилеты» забрасывали представителей правопорядка бутылками и камнями , в ответ был применен слезоточивый газ.

По данным Управления полиции Парижа, в субботних акциях протеста в столице приняли участие 3500 человек, задержано 18 человек.

Во время акций в городе Нант пострадал, по меньшей мере, один человек.

Акции протеста «желтых жилетов», выступающих, в частности, против повышения цен на топливо, начались во Франции 17 ноября 2018 года.

Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, ущербом магазинам и банкам.