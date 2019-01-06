США не уйдет из Сирии пока Турция не гарантирует безопасность YPG — Болтон

Вывод американских войск из Сирии сопряжен с выполнением ряда предварительных условий, при этом четкого графика вывода военных из этой страны нет, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По информации газеты Haaretz, Болтон прокомментировал тему сирийского конфликта до начала встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В беседе с журналистами Болтон отметил, что Турция должна гарантировать безопасность «курдских бойцов» (террористов «Отрядов народной самообороны» (YPG) — сирийская ветвь PKK – ред). Вместе с тем борьба с боевиками террористической организации ДАЕШ должна быть полностью завершена.

Касательно графика вывода войск из Сирии, советник Трампа сказал, что процесс вывода сил зависит от политических решений.

В ответ на заявления Болтона пресс-секретарь президента Турции Ибрахим Калын сказал, что целью Турции являются не курды, а террористы ДАЕШ и PKK/PYD/YPG.

«Утверждение о том, что террористы представляют интересы этнических курдов – это в первую очередь проявление неуважения к нашим курдским братьям», — сказал он.

Одной из целей борьбы Турции с PKK и ответвлениями этой преступной организации в Сирии является устранение давления и насилия террористов в отношении этнических курдов, добавил Калын.

Слова Болтона противоречат заявлениям главы Белого дома Дональда Трампа о выводе войск из Сирии.

Накануне вечером по прибытии в Тель-Авив, Джон Болтон заявил, что позиция Вашингтона по применению химического оружия в Сирии не изменилась.