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Власти Габона заявили об аресте военных, попытавшихся совершить переворот

ТАСС
МОСКВА
Опубликовано
Власти Габона заявили об аресте военных, попытавшихся совершить переворот

Власти Габона заявили об аресте военнослужащих, захвативших в понедельник утром национальную радиостанцию и призвавших народ к восстанию против президента Али бен Бонго Ондимбы.

Министр связи и пресс-секретарь правительства Ги-Бертран Мапангу объявил, что четверо офицеров, предпринявших попытку военного мятежа, были арестованы, одному удалось бежать.

«Ситуация под контролем, порядок возвращается», — заявил он.

Утром в понедельник национальная радиостанция была захвачена группой военных в форме республиканской гвардии. Они вышли в эфир, объявив о создании «Национального совета по восстановлению» и призвав народ поддержать восстание.

Сам глава государства находится в Марокко, где проходит процесс медицинской реабилитации после инсульта. В октябре он был госпитализирован во время визита в Саудовскую Аравию и с тех пор еще не появлялся в своей стране.

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