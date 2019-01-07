В Германии есть потенциал для появления «желтых жилетов» — министр финансов

Германию могут охватить протесты «желтых жилетов» наподобие тех, что идут во Франции. С таким предупреждением в интервью газете Bild выступил министр финансов ФРГ Олаф Шольц.

«В Германии есть потенциал возникновения протестного движения «желтых жилетов» и это не стоит сбрасывать со счетов», — сказал чиновник.

По словам Шольца, граждан Германии все больше беспокоит растущая дороговизна жизни, в частности высокие цены за аренду жилья.

Акции протеста «желтых жилетов», выступающих, кроме прочего, против повышения цен на топливо, начались во Франции 17 ноября 2018 года.

Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, ущербом магазинам и банкам.