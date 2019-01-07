На Грецию обрушились снегопады и проливные дожди

В Греции найдены тела трех человек, в том числе женщины, находившихся в автомобиле, который унесло селевым потоком в районе города Кератеа.

Проливные дожди и снегопады, обрушившиеся на север и запад Греции, осложнили повседневную жизнь в этих регионах.

В результате сильного снегопада на полуострове Халкидики объявлен режим ЧП, температура воздуха понизилась до 19 градусов ниже нуля.

Из-за гололеда запрещено движение по ряду дорог Македонии и Фракии, в школах некоторых районов Греции отменили занятия.

Непогода повредила ЛЭП в Салониках, также возникли перебои в железнодорожном сообщении.

Постояльцы отеля в районе Аминтио, где высота снежного покрова достигла 1,5 метра, оказались в снежной ловушке. Людей удалось спасти спустя трое суток, когда уже подошел к концу запас продовольствия.

В ближайшее время повышения температуры воздуха в Греции не ожидается.