«Томос» названо словом 2018 года в Украине

Словарь современного украинского языка и сленга «Мыслово» назвал «томос» словом 2018 года.

Томос — указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства. В частности, путём издания томоса некоторой части «материнской» (кириархальной) церкви предоставляется автономия в управлении или автокефалия (независимость).

«Греческое слово «томос», которое до недавнего времени было известно лишь узкому кругу посвященных в религиозную терминологию людей, вызвало наибольший общественный интерес в прошлом году», — говорится в заявлении «Мыслова».

Слово появилось в общественном пространстве в апреле 2018 года, когда президент Украины Петр Порошенко попросил парламент поддержать его просьбу к патриарху Греческой православной церкви Варфоломею о предоставлении томоса об Украинской поместной автокефальной церкви.

«С тех пор интерес к этому слову со стороны украинских медиа и общества только рос, и в декабре украинцы назвали объединение церкви и предоставления томоса главным политическим событием ушедшего года», — отметили в пресс-службе «Мыслова».

«Мыслово» выбирает слово года в шестой раз. Словом года в 2013 стал «евромайдан», в 2014 — «киборги», в 2015 — «блокада», в 2016 — «коррупция», а в 2017 — «безвиз».