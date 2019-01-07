Томос об автокефалии украинской церкви выставили на обозрение в Киеве

Пергамент с текстом томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) на рождественской литургии в понедельник выставлен на обозрение в Софийском соборе Киева.

Праздничную службу в храме, куда собралось политическое руководство страны, в том числе президент Петр Порошенко, вел глава новой церкви Епифаний.

Порошенко и Епифаний вместе разворачивали свиток, после чего закрепили его на установленном перед алтарем держателе. После службы документ перенесут в Трапезный храм Софии Киевской.

«Каждый желающий сможет увидеть документ в любой день с 08:00 до 18:00», — сообщили в пресс-службе ПЦУ.

Помимо Порошенко на литургии присутствовали председатель Рады Адрей Парубий, генеральный прокурор Юрий Луценко, ряд министров, а также священники ПЦУ. В связи с этим вход в храм был ограничен охраной, а для рядовых прихожан на Софийской площади установлен экран, на котором транслировалась служба. Правопорядок в центре украинской столицы обеспечивают около тысячи сотрудников МВД.

Константинопольский патриарх Варфоломей в воскресенье передал подписанный им томос об автокефалии главе ПЦУ Епифанию.