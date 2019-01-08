В ОАЭ появятся бесплатные клинические центры по борьбе с излишним весом

Власти Объединенных Арабских Эмиратов решили применить новый метод борьбы с чрезмерной упитанностью своих граждан. Как сообщила электронная версия газеты Khaleej Times, в ближайшее время по всей стране появятся специальные клинические центры по избавлению от проблем излишнего веса и ожирения, при этом будут они абсолютно бесплатными.

Данная инициатива осуществляется Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ в рамках Национальной программы по борьбе с ожирением у детей и подростков — 2021. Подобные клиники появятся в каждом эмирате, а сейчас первыми воспользоваться услугами такого учреждения уже могут жители эмирата Шарджа. Однако на начальном этапе, пока проект проходит обкатку, бороться со своей полнотой в ней будут только взрослые. Детей будут приобщать к программе только на втором этапе.

«Наша цель предложить здоровый, нехирургический способ похудеть и помочь этим людям внести позитивные изменения в свой образ жизни для достижения здорового веса, — рассказала Khaleej Times директор Департамента санитарного просвещения при Минздраве доктор Фадиля Мухаммед Шериф. — Мы применяем многопрофильный, комплексный подход к лечению ожирения, который включает коррекцию режима питания, физическую активность и когнитивно-поведенческую терапию».

Согласно программе, люди с ИМТ (индекс массы тела) более 25 будут отбираться из первичных лечебно-профилактических центров министерства. Им предстоит сделать лабораторные анализы, которые будут обсуждаться с врачом, после чего тучных пациентов переведут в бесплатные клиники для консультаций с диетологами и специалистами по санпросвещению. У них они должны будут периодически наблюдаться в течение трех-шести месяцев.

Инициаторы проекта отмечают, что специализированные центры по похудению будут нацелены на пропаганду здорового питания и образа жизни. На их базе появятся оздоровительные кухни и комнаты для интерактивных занятий.

По данным исследований, 47,5 процента населения ОАЭ страдает от избыточного веса с ИМТ от 25 до 30, а еще 13 процентов — ожирением с индексом свыше 30. Около 20 процентов детей в возрасте до 11 лет и 40 процентов от 11 до 16 лет имеют чрезмерную массу тела. При этом показатели тучности выше у экспатов, чем у эмиратцев.