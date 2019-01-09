Подозрительные пакеты отправили в 10 диппредставительств в Австралии

Федеральная полиция Австралии проводит в среду масштабную проверку диппредставительств и консульств в Мельбурне и Канберре после сообщения о доставке подозрительных пакетов в дипмиссии Великобритании, Германии, Греции, Индии, Италии, Индонезии, Кореи, Пакистана, США и Швейцарии.

Согласно данным полиции, подозрительные пакеты были доставлены в десять международных консульств и представительств по всему Мельбурну.

«Полиция и аварийные службы Австралии отреагировали на сообщения о доставке подозрительных пакетов в посольства и консульства в штате Виктория и Австралийской столичной территории (Канберра). Содержимое пакетов изучается, проводится следственная проверка», — говорится в сообщении федеральной полиции, опубликованном на официальной странице ведомства в Twitter.

Аварийные службы были оповещены о доставке подозрительных пакетов на территории дипмиссий около 14:00. На данный момент проводится проверка представительств и посольств десяти стран, куда были доставлены пакеты, персонал эвакуирован и проходит медицинскую проверку.

По данным российского посольства в Австралии, данный инцидент не затронул диппредставительства РФ, расположенные на территории страны.