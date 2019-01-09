Сын Трампа сравнил приграничную стену с ограждением в зоопарке

Старший сын президента США Дональда Трампа вызвал всеобщее негодование в социальных сетях, сравнив стену на границе с Мексикой с ограждением в зоопарке.

«Знаете, почему вы можете насладиться своим днем в зоопарке? Потому что стены работают», — написал Трамп-младший на своей странице в Instagram.





Во вторник президент США Трамп обратился к своей стране с речью в защиту сооружения пограничной стены, в результате чего правительственный шатдаун в США продолжается уже третью неделю.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой.

Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны.